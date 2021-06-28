Üniversite sınavından 1 gün önce Kılıçdaroğlu tarafından söylenen Katarlı öğrencilerin sınavsız tıp okuyabileceği yalanı nedeniyle motivasyon düşüklüğü yaşayan öğrenciler dava açtı.

Geçtiğimiz hafta sonu üniversiteye hazırlananlar için düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde, sosyal medyada yalan haber yayınlandı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yayılan Katarlı öğrencilerin sınavsız tıp okuyabileceği açıklamalarının ardından gençlerde motivasyon düşüklüğü olduğu belirtildi.

Sınav öncesinde böyle bir haberle motivasyon düşüklüğü yaşadığını aktaran öğrenciler, Kılıçdaroğlu'nun özür dilemesi için sosyal medyada seslerini duyurmaya çalıştı.

ÖZÜR BEKLERKEN 'TROLL' DENİLDİ

'Özür Dile Kılıçdaroğlu' etiketiyle başlatılan sosyal medya çalışmasına Kılıçdaroğlu'nun 'troll' açıklaması yapması da gençler tarafından tepkiyle karşılandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'na, üniversite sınavına giren gençlerden 1 liralık dava VİDEO



1 LİRALIK TAZMİNAT DAVASI

Özür dilerken troll açıklamasıyla karşılaşan gençler, Erzurum Adliyesi önünde basın açıklaması yaparak Kılıçdaroğlu hakkında 1 TL’lik manevi tazminat davası açtı.

Erzurum Adliyesi önünde toplanan gençler adına basın açıklamasını Cemre Dila Sağır yaptı.

"MOTİVASYONUMUZ ALTÜST OLDU"

Sağır, “Ülkemizin yarınları ve 'Yeni Türkiye’nin' teminatı biz gençler her yıl olduğu gibi bu yıl da geleceğimizi tayin edecek olan üniversiteye giriş sınavına tekrardan ulaşmanın büyük heyecanı içerisindeydik. Lakin 25 Haziran Cuma günü, yani üniversite sınavından 1 gün önce öğlen saatlerinde ortaya atılan bir yalan haber tüm motivasyonumuzu altüst etmiş ve sınava girecek 2 milyon 607 bin 903 öğrenci arkadaşımızı ve milyonları bulan ailelerini olumsuz şekilde etkilemiştir.





"GENÇLERİN UCUZ SİYASETE MALZEME EDİLMESİNİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

CHP Genel Başkanı, her zaman olduğu gibi hiçbir teyide ihtiyaç duymadan sorumsuzca davranarak yalan söylemiş ve yalanın yayılmasında aktör olmuştur. Biz buna artık şaşırmıyoruz. Ama gençlere söylenen bu yalandan günlerdir çok rahatsızız Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminin bu kadar bariz bir yalanın taşıyıcısı olmasını ve bunu biz gençlerin sınavına bir gün kala ucuz siyasetlerine malzeme etmesini asla unutmayacağız.” dedi.

"GENÇLERİN KAFASINI KARIŞTIRMAKTAN ÇEKİNMEMİŞLERDİR"

“Yalanları ortaya atan yayın organları, bunları yaymaktan ve biz gençlerin kafasını karıştırmaktan da maalesef çekinmemiştir.” diyen Sağır, açıklamasında şunları söyledi:

"YALAN 27 SAAT DEVAM ETTİ"

“27 saat boyunca devam ettirdikleri yalan haberlerini sınav saatinin son bulmasıyla birlikte düzeltmiş ve haberin gerçeğini paylaşmışlardır. Fakat iş işten geçmiştir. Bir yıl boyunca hazırlanmış olduğumuz sınavın ilk oturumu bu yalan haberin etkisi altında sonlanmıştır. Mağduriyetimiz ortadadır.

Türkiye’nin ana muhalefet partisi genel başkanının, gireceğimiz en önemli sınavlardan biri öncesinde, bu basit yalana sarılması en hafif tabirle sorumsuzluktur. Yalanı yayan ve bizlere ulaşmasına sebebiyet veren basın kuruluşları servis ettikleri yalan haberden dolayı ufak bir mahcubiyet hissetmiş olacak ki haberi geri çekip kamuoyundan özür dilemiştir.





"BU ALGININ OLUŞTURULMASI, TAMAMEN KÖTÜ NİYET TAŞIMAKTADIR"

Bugün geldiğimiz noktaya bakıldığında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya üzerinden başlattığı 'Katarlı gençler sınavsız Türkiye’de okuyacak' algısı, sosyal medyada belli odaklarca yayılmıştır. Bu algının oluşturulması tamamen kötü niyet taşımakla beraber, sınavlarına sadece bir gece kalmış arkadaşlarımızın zihinlerini allak bullak etmeye yetmiştir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu kadar bariz bir yalana inanması ve bunu biz gençlerin sınavına bir gün kala siyaset malzemesine dönüştürmesini unutmayacağız.

"ÖZÜR DİLEME ERDEMİ GÖSTEREMEMİŞTİR"

Gençlerin 'Özür dile' çağrısını ciddiye almayan Kılıçdaroğlu, hala içinde bulunduğu yanlış tavırla hareket etmektedir. Hatasına karşılık özür dileme erdemini gösteremeyen bir insanın, bu ülkenin gençleri tarafından kabul görmeyeceğini açıkça beyan ediyoruz.

Gençleri kirli siyasetlerine alet eden CHP yönetimi bizlere en önemli günümüzde büyük bir darbe vurarak gençlere verdiği gerçek değeri bir kez daha göstermiştir. Tüm bu sebeplerden dolayı Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminden 26 Haziran Cumartesi günü bir özür mesajı beklemiş ve sesimizi sosyal medya aracılığı ile kendisine duyurmak istemiştik.

"BİZLERİ GÖRMEZDEN GELMİŞTİR"

#ÖzürDileKılıçdaroğlu tag’ı ile Twitter gündemine girerek yüzlerce paylaşım ile sesimizi duyurduğumuzu düşünürken Kılıçdaroğlu, yine şaşırtmayarak skandal bir açıklama ile biz gençleri 'troll' olarak nitelendirme cüretini kendisinde bulmuş ve bizleri görmezden gelmiştir.

İşte Kılıçdaroğlu, troll dediğiniz biz gençler, bize yaşattığınız bu manevi yıkım sebebiyle size bir (1) TL’lik manevi tazminat davası açmak üzere buradayız. Sizin deyiminizle biz troller şimdi adliye binası önünden gür bir sesle Kılıçdaroğlu’na sesleniyoruz, yalan bir haberin peşinden koşup bizleri ve ailelerimizi manipüle ettiğiniz için bizlere çok büyük bir özür borçlusunuz.”