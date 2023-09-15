Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isim değişimcileri hedef aldı: Ne kadar FETÖ'cü ve NATO'cu varsa değişim grubunda CHP'de yaşanan danışman krizi ve Kemal Kılıçdaroğlu'na hediye ettiği kılıçla gündeme gelen Hasan Cengiz, parti içerisinde değişim isteyenleri eleştirdi. Cengiz, "CHP'de değişim dönüşüm diye bir grup oluştu. O partide ne kadar FETÖ'cü ve NATO'cu varsa değişim dönüşüm grubunda" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Seçimlere kaybeden CHP'de sular bir türlü durulmadı.

Parti içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasının istenmesiyle başlayan tartışmalar 'danışman kriziyle' yeni bir boyut kazandı.

Parti tabanı CHP'nin değerleriyle bağdaşmayan isimlerin Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olarak atanmasına sert tepki gösterdi.

Bu kapsamda daha önce Kılıçdaroğlu ve CHP'ye yönelik yakışıksız ithamlarda bulunan Perinaz Mahpeyker Yaman'ın Kılıçdaroğlu'nun danışmanı yapıldığı ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun ortaya çıkan danışmanları parti tabanını ayağa kaldırdı

Yaman'ın paylaşımlarının ortaya çıkmasıyla birlikte CHP'den 'ilişkimiz yok' açıklaması gelse de gerçek kısa sürede gözler önüne serildi.

Perinaz Mahpeyker Yaman'ın ıslak imza ile Kılıçdaroğlu tarafından danışmanlığa atandığı görüldü.

Yaman'ın görevine son verildiğinin duyurulmasının ardından bu kez de CHP'de 'Hasan Cengiz' ismi gündeme geldi.

Kılıçdaroğlu'na kılıç hediye etmişti: Şimdi de değişimcilere yüklendi

Seçim yenilgisinin ardından Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret ederek kılıç hediye eden Cengiz'in bu kez de parti içinde değişim isteyenlere yönelik ifadeleri gündem oldu.

Cengiz, katıldığı etkinlikte yaptığı konuşmayla Kılıçdaroğlu'na arka çıkara değişimcileri hedef aldı.

"O partide ne kadar FETÖ'cü ve NATO'cu varsa değişim dönüşüm grubunda"

Cengiz'in değişim isteyenlere yönelik, "CHP'de değişim dönüşüm diye bir grup oluştu. O partide ne kadar FETÖ'cü ve NATO'cu varsa değişim dönüşüm grubunda" ifadelerini kullandığı görüldü.

Hasan Cengiz sözlerine şu şekilde devam etti:

"Evet CHP değişmeli ve anti-emperyalist çizgiye gelmeli, FETÖ’cülerle ve bölücülerle mesafe kurmalı. CHP devleti kuran bir parti mi evet, Kılıçdaroğlu’nun önünde bir seçim var büyük ihtimalle inşallah kazanacak."