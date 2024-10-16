İstanbul’da 17 Ekim 2023’te CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, avukat Mustafa Doğan İnal’a yönelik TBMM CHP Grup Toplantısı'nda söylediği sözler gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müşteki Mustafa Doğan İnal avukatı ile tutuksuz sanık Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı hazır bulundu.

ANKARA'YA TALİMAT YAZILMASI TALEP EDİLDİ

Duruşmada savunma yapan sanık avukatı, müvekkilinin ikametgah adresinin Ankara olduğunu belirterek, Ankara’ya talimat yazılmasını talep etti.

Müşteki avukatı ise şikayetlerinin devam ettiğini söyleyerek sanık hakkında zorla getirilme kararının çıkarılmasını istedi.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, eksik hususların giderilmesini talep etti.

KILIÇDAROĞLU’NA ZORLA GETİRME KARARI

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Kemal Kılıçdaroğlu’nun zorla getirilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Mustafa Doğan İnal ‘müşteki’, Kemal Kılıçdaroğlu ise ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, şüpheli Kılıçdaroğlu’nun Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Toplantısı'nda müşteki İnal’ın adını açıkça kullanarak ‘bu kadar kirli bir adam yoktur’, ‘bu adamın mal varlığını açıklayın kardeşim’ gibi söylemlerde bulunduğu aktarıldı.

Dosyanın Uzlaştırma Bürosu’na gönderildiğinin de belirtildiği iddianamede, buna rağmen taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı da kaydedildi.

2 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘hakaret’ suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Dikkat çeken karar sonrası Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"GERİ ADIM ATARSAM NAMERDİM"

Açıklamasına 'hodri meydan' diyerek başlayan Kılıçdaroğlu, "Son nefesime kadar mücadele etmekten geri adım atarsam namerdim" ifadelerini kullandı.

"NE BENİ NE DE YOL ARKADAŞLARIMIZI HARCATMAYACAĞIZ"

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Dostlarım ne günlere kaldık. Erdoğan çıkmış "Biz yumuşayacağız ama Kılıçdaroğlu izin vermiyor" diyor. Beni şikayet ediyor. Ve bu da yetmiyor saray yargısıyla beni sindirmeye çalışıyor. Erdoğan’ın korkulu rüyası olmaya devam ettikçe ekonomik krizlerin derinleştikçe Kılıçdaroğlu düşmanlığı artmaya, türlü ayak oyunları ile CHP’lileri siyaset dışına atmaya çalışanlara açık ve net çağrındır: Tek bir CHP’liye saray yargısına teslim etmeyeceğiz.



Ne beni ne de yol arkadaşlarımızı harcatmayacağız. Yargıya talimat vermeyi bırak! Derdin benleyse ben dimdik durmaya devam edeceğim. 5'li çeteye peşkeş çektiğiniz ihaleleri, yolsuzlukları, Vatandaşın cebinden çaldığınız her kuruşun hesabını sormaya ant içerim. Dün de bugün de yarın da bu halk için adım atamaktan vazgeçersem namerdim. Hodri meydan!