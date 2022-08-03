Kemal Kılıçdaroğlu'nda 'helalleşme' ziyareti: Uludere'ye gidiyor

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yarın Şırnak'ın Uludere ilçesine gidecek. CHP Lideri, 2011 yılında hayatını kaybeden 34 kişinin yakınlarıyla görüşecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'helalleşme' programları kapsamında Balyoz mağduru Deniz Kutluk'u ve 28 Şubat sürecinde öğretmenlikten atılan Sultan Kara'yı ziyaret etmişti.

Kılıçdaroğlu, helalleşme ziyaretlerine kaldığı yerden devam ediyor.

Helalleşme ziyaretlerine devam ediyor: Sıradaki durak Uludere

CHP'den alınan bilgiye göre Kemal Kılıçdaroğlu, Şırnak'ın Uludere ilçesine gidiyor.

Yarın öğlen saatlerinde Uludere'de olması planlanan CHP Lideri, 34 kişinin yakınlarıyla bir araya gelecek.

Başsağlığı dileyecek

Ailelere bir kez daha başsağlığı dileyecek olan Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından açıklama yapacak.

Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyarette eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve CHP kurmayları eşlik edecek.