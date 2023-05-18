Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ikinci tura hazırlık: Hedef milliyetçi oylar Cumhurbaşkanlığı yarışında ikinci tur çalışmalarına başlayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, milliyetçi oyları alabilmek için söylemlerini değiştirdi.

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Türkiye yeniden sandık başına gidiyor...

Geçtiğimiz pazar günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'a karşı fark atarak sandıklarda birinci geldi.

Ancak, ilk turda adaylardan birinin yüzde 50 oy oranını geçmesi gerektiği yarışta Erdoğan yüzde 49,51'de Kılıçdaroğlu yüzde 44.88'de Sinan Oğan ise yüzde 5,17'de kaldı.

Cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Mayıs’ta ikinci tura kalması ile birlikte siyasi partilerde seçim çalışmalarına başladı.

CHP, milliyetçi oylara talip

İlk turda ağır bir mağlubiyet yaşan Kılıçdaroğlu cephesi çalışmalarında ilk sıraya milliyetçi oyları hedef belirledi.

CHP'de Genel Başbakanı'ndan milletvekiline, il başkanlarından ilçe başkanlarına kadar verilen demeçlerin hepsi, milliyetçi kesimlerden oy alabilme doğrultusunda değişti.

Özellikle ilk turda Sinan Oğan'a gelen oyları hanesine kazandırmak isteyen CHP Lideri de, bugün kameraların karşısına geçerek bu hedef doğrultusunda söylem değiştirdi.

İlk turdaki seçimlere Kandil'in desteği doğrultusunda HDP'yle birlikte hareket eden Kılıçdaroğlu, yeni kampanyasında söylemlerini terör örgütü PKK karşıtı üzerinden sürdürdü.

Ben terör örgütüyle aynı masaya oturmam

Terörle hiçbir zaman aynı masaya oturmadığını ve Türkiye'de terörü bitireceğini iddia eden Kılıçdaroğlu "Buradan açık ve tekrar ilan ediyorum. Bütün vatandaşlarıma ilan ediyorum. Ben terör örgütleriyle masaya asla oturmadım, hiçbir zaman da oturmayacağım. Nokta. Ben hiçbir zaman Mehmetçiğimize kumpas kuranlarla yan yana durmadım. Asla durmayacağım. " ifadelerini kullandı

Kaftancıoğlu da söylem değiştirdi

CHP Lideri'nin bu söylemine daha önce terör örgütü PKK'ya desek açıklamalarında bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.



İlk turda Sinan Oğan'a gelen milliyetçi oyların ikinci turda Kılıçdaroğlu'na gelmesi gerektiğini ima eden Kaftancıoğlu "Abdullah Öcalan terör örgütünün kurucusudur. Şu anda cezasını çekiyordur. Biz terör örgütlerinin ismini dahi anmayız ki toplumda yayılmasın. Sinan Oğan'a oy veren vatandaşlar, gençler milliyetçiyse ikinci turda nerede duracağını bilecektir." dedi.