Kemal Kılıçdaroğlu'ndan '10 büyükelçi' kararına tepki

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Osman Kavala'nın serbest bırakılması için çağrıda bulunan büyükelçilerin 'istenmeyen kişi' ilan edilmesi talimatını eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün katıldığı açılış toplantısında 10 büyükelçi tarafından Osman Kavala hakkında serbest bırakılması yönündeki çağrı ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na talimat verdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstenmeyen adam ilan edilmeleri için talimatı verdim" ifadelerini kullanmıştı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN YORUM GECİKMEDİ

Erdoğan'ın büyükelçiler hakkındaki kararı üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan paylaşım geldi.

"BU HAREKETLERİN SEBEBİ MİLLİ ÇIKARLARI KORUMAK DEĞİL"

Twitter hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına tepki gösteren Kemal Kılıçdaroğlu, "Ülkeyi hızla uçuruma sürekleyen şahıs, bu sefer de '10 büyükelçinin 'istenmeyen adam' ilan edilmesi emrini' vermiş. Açıkça söylüyorum; bu hareketlerinin sebebi milli çıkarları korumak değil, mahvettiği ekonomiye suni gerekçeler yaratma çabasıdır. Dönüp bir bak halkın sofrasına!" ifadelerini kullandı.