Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 17 maddelik çözüm önerisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada 17 maddelik bir çözüm önerisi sundu.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

CHP'nin grup toplantısında yaptığı konuşmada esnaflara yönelik 17 maddelik çözüm önerisini açıklayan Kılıçdaroğlu, daha önce kağıt oyunlarıyla ilgili yaptığı açıklamalara bir yenisini daha ekledi.

KILIÇDAROĞLU, KAHVEHANE OYUNLARINDA TAKILDI KALDI...

17 maddelik çözüm önerisini sıralayan Kılıçdaroğlu, listenin 9. sırasına kahvehanelerde oynanan taş ve kağıt oyunlarının gerekli sağlık ve hijyen kurallarının sağlanarak başlatılması gerektiğini savundu.

Ayrıca kahvehanecilerin 'kağıt oyunları yasaklanıyorsa kağıt para kullanmak da yasaklansın' çıkışını desteklediğini vurgulayan CHP Lideri, "Haklılar mı? Haklılar." ifadesini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu: Kahvehanelerde oyunlara izin verin- İZLE

KILIÇDAROĞLU'NUN ESNAFLAR İÇİN SIRALADIĞI İŞTE O 17 MADDE

Kemal Kılıçdaroğlu'nun esnafa yönelik açıkladığı 17 maddelik çözüm önerisi ise şu şekilde:

"1- Esnaflar için bir bakanlık inşa edeceğiz.

2- Sicil affının çıkması lazım.

3- Alınan kredileri esnafın ödeyeceği tarzda taksitlendirin, kredilerden faiz almayın.

4- Stopajı kaldırın.

5- Zincir mağazalarla ilgili bir düzenleme yapın diyorlar; AVM'ler en azından haftada bir gün kapansın.

6- Esnafın SGK primlerini devlet ödesin.

7- Esnafa ceza yazmaktan vazgeçin.

8- Devlet, esnafa zorla devlete borç verir hale getirmemeli.

9- Gerekli hijyen ve sağlık koşullarının sağlanması şartıyla kahvehanelerde taş ve kağıt oyunlarının oynanmasına izin verilmeli.

10- Kısa çalışma ödeneğinden esnafın yanında çalışanlar da yararlanmalı.

11- Kamu kuruluşlarına ait iş yerlerinde çalışan esnaftan, en azından dükkanın kapalı olduğu dönemde kira alınmamalı.

12- Ertelenen vergi primleri ve stopaj, ekim, kasım, aralık aylarında çift ödemeye dönüştürülmeli.

13- İcra işlemleri, esnaf nefes alıncaya kadar durdurulsun.

14- Kantinci esnafının ayakta kalması için bir yıl süreyle devlet, okul kantinlerinden kira almamalı.

15- Servis işletmecilerinden ihale için alınan teminat mektupları iade edilmeli.

16- 6 milyon sokak esnafının kayıt dışı çalışmasının önüne geçilmeli.

17- Pandemi boyunca zarara uğrayan esnafa kira desteği verilmeli."