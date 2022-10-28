Kemal Kılıçdaroğlu'ndan: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Kılıçdaroğlu, "Doğum günün kutlu olsun Türkiye" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlik düşü, millet egemenliğinin nişanesi." diyerek Cumhuriyet'in 99'uncu yaşını kutladı.

Özgürlük ve bağımsızlığı karakteri kabul eden Atatürk'ün liderliğinde milletin, eşsiz bir mücadele ile kazandığı bağımsızlığını, yine eşsiz bir irade ile millet egemenliğine emanet ettiğini aktaran Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Devletimizi, demokrasi ile taçlandıracağız"

"Cumhuriyet'i kuran kadroların bugünkü mirasçıları olarak görevimiz, güzel Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmaktır. Büyük bir inanç ve kararlılıkla söylüyorum ki; Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşı, gerçek vatanseverlerin, gerçek demokratların iktidarında kutlanacaktır. Milletimiz müsterih olsun, ülkemizi bu darboğazdan el ele, omuz omuza çıkaracağız. Demokratik, laik ve sosyal hukuk devletimizi, demokrasi ile taçlandıracağız.

"Doğum günün kutlu olsun Türkiye"

Bu duygu ve inançla 99. yaşını kutladığımız Türkiye Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve terörle mücadelede şehit olan kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Doğum günün kutlu olsun Türkiye."



