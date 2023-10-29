Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 29 Ekim mesajı

AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.
Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'deki törenden ayrılırken bir gazetecinin sorusunu yanıtladı.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na Cumhuriyet'in 100'üncü yılına ilişkin düşünceleri soruldu.
Yöneltilen soruya Kılıçdaroğlu, demokrasi vurgusuyla cevap verdi.
"Cumhuriyet'i yeniden inşa edeceğiz"
CHP Lideri şöyle konuştu:
Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Yeni yüzyılda Cumhuriyet'imizin demokrasi özlemini mutlaka yerine getirmek zorundayız. İkinci yüzyılda Cumhuriyet'i demokrasiyle taçlandırdığımızda, o zaman huzurlu, güvenliği güçlü, kültürel yapısı sağlam bir Cumhuriyet'i yeniden inşa edeceğiz.
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