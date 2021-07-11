Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 6 ayda sorunları çözme vaadi

Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda 6 ayda herkesin sorunlarını çözeceğini, 5 yıl içerisinde Türkiye'yi bölgenin yıldızı yapacağını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne'de muhtarlarla bir araya geldi.

Burada kürsüye çıkan CHP Lideri, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İktidara gelmeyi hedeflediklerini bir kez daha söyleyen Kılıçdaroğlu, 6 ay içinde tüm sorunları çözeceklerini söyledi.

"ZENGİN BİR ÜLKEYİZ, HER TÜRLÜ İMKANIMIZ VAR"

CHP Lideri, 5 yıl içinde Türkiye'yi bölgenin yıldızı yapacaklarını savundu. Kemal Kılıçdaroğlu, "Sonunda bu sandık gelecek. Türkiye'nin yeni bir başlangıç yapması lazım. Zengin bir ülkeyiz, fakir değil. Her türlü imkanımız var. Hepsini çözeceğiz. Bundan kesinlikle emin olmanız lazım. Öyle 20 yılda çözeceğiz falan değil. 6 ayda bu memlekette herkes rahat bir nefes alacak. 5 yıl içinde Türkiye, bölgesinin yıldızı olacak. Doğu Akdeniz'de çıkan karbon yatakları, Türkiye üzerinden Avrupa'ya gidecek." şeklinde konuştu.