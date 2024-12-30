Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 6 maddelik Suriye önerisi

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Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle yeni bir dönem başladı.

HTŞ öncülüğündeki muhalif güçlerin ilerleyişi sonrası Beşar Esad ve ailesi Rusya'ya kaçtı.

Geçici hükümetin kurulmasının ardından Türkiye'nin desteğiyle ülkeyi ayağa kaldırma çalışmaları sürerken eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Suriye'yle ilgili bir paylaşım geldi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, Türkiye'nin Suriye politikasına ilişkin "Düğmeyi yanlış iliklemeyin" başlıklı 6 maddelik bir paylaşım yaptı.

SURİYE PAYLAŞIMINDA LAİKLİK VURGUSU YAPTI

Suriye'nin yeniden inşa süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu'nun paylaşımında, 'laiklik' vurgusu vardı.

Kılıçdaroğlu, Suriye'deki tüm etnik ve inanç gruplarının dikkate alınması ve bu grupların kendilerini güvende hissedeceği bir yönetimin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Türkiye üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmeli, ülkemizin ve bölge coğrafyasının geleceği için laik ve demokratik bir Suriye’nin inşasına katkı sunmalıdır." ifadelerini kullandı.

'DEMOKRATİK, LAİK, SOSYAL BİR HUKUK DEVLETİ OLARAK YENİDEN YAPILANDIRILMALI'

Kılıçdaroğlu, X hesabında yaptığı paylaşımda şu maddeleri sıraladı;

1. Suriye'nin toprak bütünlüğü korunmalı ve başta İsrail olmak üzere uluslararası hukukun gereklerine tüm ülkeler uymalıdır.

2. Suriye Cumhuriyeti; demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olarak yeniden yapılanmalıdır.

3. Tüm kimlikler ve inançlar yeni Suriye Cumhuriyeti Devleti'nin güvencesi altında olmalı, yurttaşlar açısından eşitlik yaşamın her alanında uygulanmalıdır.

'TÜM KİMLİKLERE VE İNANÇLARA EŞİT DAVRANILMALI'

4. Devlet, tüm kimliklere ve inançlara eşit davranmalı, uygulamada ayrıcalıklı bir anlayışa asla izin vermemelidir.

5. Çoklu yapıların oluşturduğu kültürel zenginlikler korunmalı ve bu zenginliğe saygı duyulmalıdır.

6. Bu bağlamda Türkiye üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmeli, ülkemizin ve bölge coğrafyasının geleceği için laik ve demokratik bir Suriye'nin inşasına katkı sunmalıdır.