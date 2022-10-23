Kemal Kılıçdaroğlu'ndan adaylık çıkışı: Bir de beni deneyin

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan adaylık çıkışı: Bir de beni deneyin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığına yeşil ışık yaktı. Kılıçdaroğlu, "Bir bakalım, bir de şu Kılıçdaroğlu'nu deneyelim" diyerek vatandaştan oy istedi.

Türkiye, 2023 yılında yapılacak seçim serüveninin atmosferine girmişken 6'lı masada aday krizi sürüyor.

Cumhur İttifakı adaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu defalarca deklare ederken muhalefet partilerinde sessizlik devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal kılıçdaroğlu'nun aylardır adaylık için çabaları 6'lı masa ve muhalefet tabanında karşılık bulamadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kanal 58 yayında cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Bu sefer eminim, inanıyorum"



"Bu sefer eminim, inanıyorum. Sivaslının oyu çanta keklik değil." diyen Kılıçdaroğlu, "Sivaslı gerçeklerin peşinde koşmak zorunda. Kim kendisini aldattıysa kusura bakma kardeşim diyecek. Ben sana her seferinde oy verdim, sen doğruları söylemedin diyecek." ifadelerini kullandı.

Canlı yayında oy isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir de şu Kılıçdaroğlu'nu deneyelim"

"Bir de şu Kılıçdaroğlu'nu deneyelim, nasıl bir adam bir görelim. Verdiği sözün arkasında durur mu durmaz mı bir görelim. Gerçeği görmesi lazım, verilen sözün ne anlama geldiğini görmesi lazım."

6'lı masanın tepkisi merak ediliyor

CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha önce aday olacağını ima etmesinin ardından, başta İyi Parti cephesi olmak üzere 6'lı masada krize neden olmuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan adaylık çıkışı: Bir de beni deneyin VİDEO