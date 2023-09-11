Kemal Kılıçdaroğlu'ndan adaylık iddialarına cevap: Örgüt aday gösterirse olurum CHP'deki seçim yenilgileriyle partide değişim isyanı başladı. An itibarıyla 12 seçim kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu da değişim isteyenlere cevap verdi.

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CHP'de tek gündem değişim...

14 Mayıs seçimlerinde sandıktan çıkan sonuçlarla CHP'de iç hesaplaşma başladı.

Parti tabanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesini isterken CHP Lideri'nden 'devam' mesajları geldi.

İstifa etmemekte direnen Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı ise CHP'deki değişim talebini daha da artırdı.

Ancak 38. kez kurultay sürecine giren CHP'de, delegelerde salt çoğunluğu elinde bulunduran Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan olması bekleniyor.

Adaylık tepkileri yeniden başlarken CHP Lideri konuyla ilgili sessizliğini Sözcü gazetesinden Deniz Zeyrek'e bozdu.

Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı;

"Ben aday olmam"