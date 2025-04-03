Kemal Kılıçdaroğlu'ndan adaylıkla ilgili net mesaj

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 6 Nisan'da olağanüstü kurultaya gidiyor..

2023 yılında gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultay’ın ardından ortaya atılan şaibe iddiaları parti içinde huzursuzluğa neden oldu..

13 yıl süren Kemal Kılıçdaroğlu dönemini sona erdiren CHP lideri Özgür Özel, olası bir kayyum ataması ihtimaline karşı geçtiğimiz günlerde olağanüstü kurultay kararı almıştı..

Özel'in kurultay kararı sonrası ortaya çıkan 'Kılıçdaroğlu yeniden aday' iddiaları ise parti içi tartışmaları yeniden alevlendirmişti..

Kimileri Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olacağını söylese de, net cevabı Kılıçdaroğlu kendisi verdi..

"KURULTAYDA ADAY OLMAYACAĞIM"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, 6 Nisan'da yapılacak olan kurultayda aday olmayacağını söyledi..

Gerekçe olarak ise partiyi iç çekişmelere sevk etmemek olarak açıklayan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

Partimizin bu hafta sonu yapacağı olağanüstü kurultayında Genel Başkan adayı olmayacağım.

Aday olmam için imza toplayan, ısrar eden ve çalışan bütün kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum.



Aday olmama kararımın nedeni;

“Aday olursan yüzüne tükürürler.” diyen siyasetçilerin tehditleri değildir çünkü çalanların yüzüne tükürülür ve ben çalmadım.



Aday olmama kararımın nedeni;

“Aday olursan taşlarlar.” söylemi ile organize edilmiş linç kampanyalarından korktuğum için değildir çünkü yürüdüğüm yolda ölüm dahil hiçbir korkuya yer vermedim, korkmam!



Aday olmama kararımın nedeni;

“Hangi yüzle aday olacaksın!” diyen, sözüm ona muhalif sanılan, müesses nizamın askerleri ve paranın tetikçileri olmuş medya mensuplarının iftiraları değildir çünkü ülkem ve partim için verdiğim mücadelem milletimin vicdanına emanettir.



Aday olmama kararımın nedeni;

Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek,

dikkatleri mücadele alanından başka alanlara çekmemek içindir.



Kurultayımız milletimize, ülkemize ve partimize hayırlı olsun.



Biz, gölgemiz olsun ve milletimiz hiçbir tehditten korkmasın diye güneşin altında durmayı görev bilen bir gelenekten geldik.



Selam olsun, güneşin altında durabilmeyi göze alanlara…