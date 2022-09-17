Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Adnan Menderes'in mezarına ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile eski başbakanlardan Adnan Menderes'in anıt mezarlarına çelenk bırakarak dua etti.

Eski Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, idam edilişlerinin 61’ncı yılında Topkapı’daki Anıt Mezarda düzenlenen törenle anıldı.

Bu kapsamda Topkapı Anıt Mezar'a gelen Kemal Kılıçdaroğlu, ilk olarak, idam edilişlerinin 61. yılında merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın anıt mezarlarını ziyaret ederek çelenk bıraktı.

Menderes, Zorlu ve Polatkan'a dua etti

Ziyaret sırasında Menderes, Zorlu ve Polatkan için dua edildi.

Kılıçdaroğlu, daha sonra 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın anıt mezarına gelerek çelenk bıraktı.

Dua edilmesinin ardından Kılıçdaroğlu, Özal'ın anıt mezarının çevre düzenlemesi ve müze binası inşaatı hakkında bilgi aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Adnan Menderes ve Turgut Özal'ın mezarlarına ziyaret VİDEO



İmamoğlu ve Kaftancıoğlu da yanında bulundu

Anıt mezarları ziyarette Kılıçdaroğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve diğer partililer de eşlik etti.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu en son 10 yıl önce Eski Başbakan Adnan Menderes'in kabrini ziyaret etmişti.