Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e: İç işlerimize karışma

Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığına sıcak baktığını açıklamasını değerlendiren Kemal Kılıçdaroğlu, parti liderlerine birbirlerinin iç içişlerine karışmama uyarısı yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen siyasi yasak kararı sonrasında 6'lı masada başlayan siyasi oyunlar ve tartışma büyüyerek devam ediyor.

Karar çıktığı sırada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da bulunması ve Meral Akşener'in İmamoğlu ile miting yapması muhalefeti karıştırdı.

Akşener, İmamoğlu'nun adaylığı için elinden geleni yaparken Kılıçdaroğlu da kendi adaylığı için bastırıyor.

Bu ortamda Kılıçdaroğlu, televizyon temsilcileriyle bir araya geldi.

CHP Lideri, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken soruları da yanıtladı.

"CHP'nin iç işlerine karışmamalı"

Kılıçdaroğlu'na, İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığına dair "İki arkadaşımızdan biri aday gösterilse hayır demeyeceğiz." sözleri soruldu.

Kılıçdaroğlu, "Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı. Her partinin kendi kuralları vardır." dedi.