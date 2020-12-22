Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alevilere Maraş mesajı

CHP yönetiminin Seval Türkeş’e düzenlediği ziyaret sonrası Kılıçdaroğlu, Alevi derneklerinden gelen tepkilere “Maraş’ın acısı benim içimi yaktığı kadar kimsenin içini yakamaz" diyerek mesaj yolladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, geçtiğimiz günlerde İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Maraş Katliamı’nın yıl dönümünde MHP’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş’e düzenlediği ziyaret, Alevi örgütlerinden tepki çekti.

Ortak bir açıklama yayınlayan Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Dernekleri Federasyonu, Alevi Vakıfları Federasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Alevi Kültür Dernekleri ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, CHP yönetimini açıklama yapmaya çağırarak, ziyareti kınadıklarını belirtti.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise, Seval Türkeş’i ziyaretine ilişkin gelen tepkilere cevap verdi.

CHP'nin MYK'sında konuşan Kılıçdaroğlu, “Maraş’ın acısı benim içimi yaktığı kadar kimsenin içini yakamaz." diyerek şu fiadeleri kullandı.

"MARAŞ'IN SORUMLUSU SEVAL TÜRKEŞ DEĞİL"

“Toplumsal barışa, toplumsal uzlaşıya katkı verecek adımlar atmamız lazım. Burada bir husumete gerek yok. Seval Hanım, Çakıcı’ya karşı Bahçeli’nin tutumuna katılmadığını söyledi. Ben de ona karşı bir ziyaret planlamıştım, ilk İstanbul’a gittiğimde giderim diye. Buradan kötü manalar çıkarmak doğru değil. ‘Maraş katliamının sorumlusu Seval Türkeş’ diyecek halimiz yok.

"BİZ TARİHTEN HUSUMET DEĞİL DERS ÇIKARILMASINA KATKI SAĞLIYORUZ"

Mafyanın tehdidine karşı bizi desteklemiş birisi. Bizim geçmişten husumet değil, ders çıkarmamız lazım. Maraş’ın acısı benim içimi yaktığı kadar kimsenin içini yakamaz. Beni eleştirenlerin içi benim kadar yanmıyordur Maraş konusunda. Biz tarihten husumet değil, tarihten ders çıkarılmasına katkı sağlıyoruz.

"SEVAL HANIM BİZİM YANIMIZDA DURUYOR"

Mafya liderleri siyasileri tehdit ediyor. Burada Seval Hanım’ın bize açtığı o telefon kıymetliydi. Ben de ona bir teşekkür ziyareti yaptım. Seval Hanım mafyanın yanında değil, bizim yanımızda duruyor, bu kıymetli bir şey.”

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alparslan Türkeş'in eşine ziyaret VİDEO













