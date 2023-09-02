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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'ya ziyaret Abone Olun

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'ya ziyaret CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deniz kazası geçiren Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı çiftinin İstanbul Şişli’de tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret etti, Sabancı ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

ANKA CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaret için İstanbul'a geldi. Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta Yunanistan'ın Leros Adası’nda bot kazası geçiren iş insanı Ali Sabancı ile eşi iş insanı Vuslat Doğan Sabancı'yı Şişli'de tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Sağlık durumları hakkında bilgi aldı Kılıçdaroğlu, Sabancı çiftinin sağlık durumları hakkında doktorlarından bilgi aldı. Kılıçdaroğlu, Sabancı Ailesi'ne geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Kılıçdaroğlu’na; Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti.

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