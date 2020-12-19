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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alparslan Türkeş'in eşine ziyaret

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi'nin merhum Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'i evinde ziyaret etti.
    • DHA
    • 19.12.2020 - 14:02
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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alparslan Türkeş'in eşine ziyaret

    Ziyarette CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı eşlik etti.

    KİTAP HEDİYE ETTİ

    Kılıçdaroğlu, kendi yazdığı Özgür ve Adil Bir Türkiye için Yürüyüş adlı kitabıyla birlikte Nutuk hediye etti.

    Seval Türkeş, Alaattin Çakıcı’nın tehdit içeren mektubundan sonra Kılıçdaroğlu'nu arayarak üzüntüsünü dile getirmişti.

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan Alparslan Türkeş in eşine ziyaret #1

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan Alparslan Türkeş in eşine ziyaret #2

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan Alparslan Türkeş in eşine ziyaret #3

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan Alparslan Türkeş in eşine ziyaret #4

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan Alparslan Türkeş in eşine ziyaret #5

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