Kemal Kılıçdaroğlu'nun amirallerin bildirisi hakkında ilk yorumu

Saatler sonra amirallerin bildirisi hakkında sessizliğini bozan Kılıçdaroğlu, kısa bir açıklama yayınladı.

Dün gece saatlerinde 103 emekli amiralin yayınladığı Montrö bildirisine AK Parti, MHP ve İyi Parti'den tepki gösterilmişti.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise konuyla ilgili sessizliğini korumuş, yapacağı açıklama merak konusu olmuştu.

KILIÇDAROĞLU SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Saatler sonra amirallerin bildirisi hakkında sessizliğini bozan Kılıçdaroğlu, kısa bir açıklama yayınladı.

TEK TWEET'LİK AÇIKLAMA...

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu sahte gündemler tutmaz. Halkımızın tek gerçek gündemi sofrasıdır. Büyük ve ünlü Ekonomist @RTErdogan yarattığın ekonomik yıkım ile seni yüzleştireceğim. Geleceğini kararttığın gençlerimizin hikayelerini buradan paylaşacağım."