Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ankara'da hurdacı esnafına ziyaret Sivil yaşantısına adapte olmaya çalışan Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da sanayi sitesine giderek hurdacı esnafıyla kahvaltı yaptı.

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CHP'de genel başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık serüveni son buldu.

Ancak Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz kasım ayında yapılan kurultayın ardından Ankara'da bir ofis açtı ve orada görüşmeler yapmaya başladı.

Sanayi esnafıyla kahvaltıda buluştu

Daha önceki açıklamalarında siyaset ve iş dünyasından isimlerle görüşmeler yaptığını belirten Kılıçdaroğlu, son olarak Ankara Yıldız Oto Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti.

Sanayi sitesinde bulunan hurdacı esnafıyla kahvaltıda buluşan Kılıçdaroğlu'na, yakınındaki isimlerden Bülent Kuşoğlu da eşlik etti.

Görüntüler paylaşıldı

Ziyarete ilişkin görüntüler ise Kılıçdaroğlu'na danışmanlık yapmış olan Barış Bozkurt tarafından paylaşıldı.

Bozkurt'un paylaştığı fotoğrafta, Kılıçdaroğlu'nun arkasındaki yazılar ise dikkat çekti.

Arkasındaki yazılar dikkat çekti

Kılıçdaroğlu'nun arkasındaki ilk yazıda, "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursunuz." cümlesi görüldü.

Sol taraftaki yazıda ise Kılıçdaroğlu'na başkaldırarak değişimcilerin öncüsü olan Ekrem İmamoğlu'nun seçim sloganı olarak lanse edilen 'Her şey çok güzel olacak' cümlesi yer aldı.