CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konut alana vatandaşlık verildiğini söyleyerek MHP lideri Devlet Bahçeli'ye göndermede bulundu. Kılıçdaroğlu, "Bu da Bahçeli'ye kapak olsun." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ekonomiye ilişkin eleştirilerini sıralayan Kılıçdaroğlu, "Şu anda devlet yönetilmiyor. Hükümet çoklu organ yetmezliği yaşıyor." dedi.

Açıklamalarına devam eden Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yüklendi.

"BU DA BAHÇELİ'YE KAPAK OLSUN"

CHP Lideri, "Bu da Bahçeli'ye kapak olsun diyerek" Türkiye'den konut alan yabancılara vatandaşlık verildiğini söyledi.

"500 BİN DOLARA VATANDAŞLIK VERİYORSUNUZ"

Kılıçdaroğlu, "500 bin dolara vatandaşlığı satıyorsunuz. İnsan ticareti yapanlar, vergi cennetlerinde milyar dolarları olanlar, 500 bin dolara vatandaşlık alıyor." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye 'kapak olsunlu' gönderme ViDEO

"HANİ SİZ MİLLİYETÇİYDİNİZ, HANİ SİZ VATANSEVERDİNİZ?"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Bu Bahçeli'ye kapak olsun vatandaşlığı satma. Konut alana vatandaşlık veriliyordu, baktılar bankaya 500 bin dolar para yatırırsan sana TC vatandaşlığı vereceğim deniyor. 500 bin dolara vatandaşlığı satıyorsun ya. Hani siz milliyetçiydiniz hani siz vatanseverdiniz. Ya biz insanımızın tırnağına zarar gelmesin diye mücadele ederken sen dolar baronlarına tefecilere getir parayı ben sana vatandaşlık vereceğim diyorsun. Bunların tamamını düzelteceğim ve o beylerin burnundan fitil fitil getireceğim. Kimse endişe duymasın."