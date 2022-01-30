Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'başörtüsü' açıklaması

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, geçmişte partisinin yaptığı hataları kabul ederek, “Başörtüsünü Türkiye’nin bir numaralı sorunu haline getirdik” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Esenler İlçe Başkanlığı üye katılım törenine katıldı.

Esenler Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi'ndeki törende konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, bugünün kendileri için önemli olduğunu söyledi.

"HAKSIZLIKLARA KARŞI MÜCADELE EDİYORUZ"

Haksızlıklara karşı mücadele ettiklerini vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu mücadelemizde geçmişte AK Parti'ye veya bir başka partiye oy veren kardeşlerimiz bizim bu mücadelemizin yanında olacaklar. Dolayısıyla bu mücadelemiz kutsal bir mücadeledir, mübarek bir mücadeledir. Dünyanın temeli adalet üzerine kurulmuşsa ve adalet, devletin temeliyse ve adaletin eğer terazisi bozulmuşsa o teraziyi düzeltmek için buradayız. Bir arada olmamızı büyük önemle değeri var." dedi.

"BAŞÖRTÜSÜNÜ TÜRKİYE'NİN BİR NUMARALI SORUNU YAPTIK"

Partisinin geçmiş zamanlarda kusurları olduğunu belirten CHP Lideri, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişte hiç kusuru olmadı mı? Kabahati olmadı mı? Oldu efendim. Kabahati de oldu. Kusuru da oldu. Biz getirdik ne yaptık? Başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunu hale getirdik. Senin başka bir derdin yok mu kardeşim?





"BAK BAKALIM O KADINA İŞİ, GÜCÜ VAR MI"

Bak bakalım o başörtülü kadına, işi var mı, gücü var mı? Evinde yemeği var mı? Yiyeceği var mı? Karnı doyuyor mu? Siyasetin konusu bu. Buraya siyaseti getireceğiz. Hatırlarım 'komşu komşunun külüne muhtaçtır' derlerdi. Her birimiz komşularımızla iyi geçinirdik, eğer bir güzel yemek yapıyorsak komşumuza da götürürdük. Bayramlarda otururduk, kucaklaşırdık, dertlerimizi anlatırdık, sevinçlerimizi paylaşırdık. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki komşumuzun kimliğini soruyoruz, komşumuzun inancını soruyoruz, komşumuzun yaşam tarzını soruyoruz. Yani toplum ayrıştı, ayrıştırdılar toplumu. Buradan çekip çıkarmamız lazım.

Kemal Kılıçdaroğlu: Başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunu hale getirdik



"HERKESİ KUCAKLAMAK ZORUNDAYIZ"

Bir insan kibrinin esiri olmamalı. Kibir farklı bir şeydir ve şeytana özgü bir kavramdır. Yüce Yaradan, 'Adem'e secde edeceksin' diyor şeytana, 'Ben ateşten yaratıldım, topraktan yaratılana secde etmem' diyor kibir içinde. O nedenle kibir insana yakışan bir şey değildir. Herkesi kucaklamak zorundayız. Kişinin yaşı, kişinin boyu, kişinin kimliği hiç önemli değildir. Önemli olan beraber yaşamamızdır. Önemli olan birlikte yaşamamızdır. Önemli olan her birimizin tek tek huzur içinde yaşamasıdır. Eğer biz bunu yaparsak o zaman bu ülkeyi cennete çevirmiş oluruz. Bunu yapacağız, beraber yapacağız.

"CHP HALKIN, FAKİRİN PARTİSİ OLACAK"

Cumhuriyet Halk Partisi halkın partisi olacak, fakirin partisi olacak, fukaranın partisi, yoksulun partisi olacak. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında, inancından ötürü, kimliğinden ötürü yaşam tarzından ötürü ötekileştirilmeyecek. Herkesi kucaklayacağız, herkesle beraber yaşayacağız. Herkesin sorunu benim sorunummuş gibi üzerinde duracağız ve o sorunu çözmeye çalışacağız. Hiç kimseye tepeden bakmayacağız. Hiç kimse derdini anlatırken, lafını ağzını tıkamayacağız ve herkesi yoldaşı olacağız. Ülkenin içinde bulunduğu durum, arkadaşlarım söylediler. Her birimizin sorumluluğu var.

"BERABER OLMAK ZORUNDAYIZ"

Benim sorumluluğum size göre daha fazla, doğrudur. Ama bu ülkede yaşayan herkesin sorumluluğu var. Beraber olmak zorundayız, birlikte olmak zorundayız. Sorunları birlikte aşmak zorundayız. Mücadeleyse mücadeleyi beraber vermek zorundayız ve bunu demokratik ölçülere içinde yapmak zorundayız. Benim saraylara ihtiyacım yok. Benim lüks hayata ihtiyacım yok. Benim bu ülkede her çocuğun karnının doyduğu güzel bir ülkeye ihtiyacım var. Ben bunu istiyorum."