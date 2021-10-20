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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Bayraktar ailesine başsağlığı telefonu

    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, vefat eden Özdemir Bayraktar'ın oğlu Haluk Bayraktar'ı arayarak başsağlığı diledi.
    • AA
    • 20.10.2021 - 20:35
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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Bayraktar ailesine başsağlığı telefonu

    18 Ekim'de Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar vefat etmişti.

    İnsansız hava araçlarının fikir babası Bayraktar'ın ölümü, derin üzüntüye neden oldu.

    BAYRAKTAR AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI TELEFONU

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bayraktar ailesini arayarak başsağlığı diledi.

    CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Özdemir Bayraktar'ın oğlu Haluk Bayraktar'ı telefonla aradı.

    Kılıçdaroğlu, görüşmede Bayraktar'a Allah'tan rahmet diledi, Bayraktar ailesine taziyelerini sundu.

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan Bayraktar ailesine başsağlığı telefonu #1

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