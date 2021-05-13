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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, bayram hazırlığı paylaşımı

    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, bayram hazırlığı paylaşımı

    CHP Lideri Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte bayram hazırlığı yaparken çekilen fotoğraflarını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 13.05.2021 - 00:20
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son zamanlarda sık sık yaptığı sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

    Kılıçdaroğlu daha çok evinde çekilen videolarla takipçilerine siyasi mesajlar verirken, bu kez eşiyle birlikte yaptıkları bayram hazırlığını paylaştı.

    "GELENEKSEL BAYRAM MESAİMİZ"

    CHP Lideri, eşi Selvi Kılıçdaroğlu'na börek yaparken yardım etti.

    Kılıçdaroğlu o anlara ilişkin fotoğrafları, "Arefe günü Selvi Hanım ve benim geleneksel gece mesaimiz başlar. Her bayram tüm aile bir araya geliriz. Yarın birlikteyiz. İyi Bayramlar Türkiye!" notuyla paylaştı.

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan, bayram hazırlığı paylaşımı #1

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan, bayram hazırlığı paylaşımı #2

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan, bayram hazırlığı paylaşımı #3

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