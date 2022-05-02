Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bayram paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan paylaştığı aile fotoğrafıyla vatandaşların bayramını kutladı.

İslam alemi bu yıl da karşıladığı Ramazan Bayramı'nı sevinçle kutluyor.

Sabah bayram namazı için camiler dolarken, bayram kahvaltıları, kabir ziyaretleri gibi birçok bayram ritüeli acısı ve tatlısıyla ülke genelinde hayata geçiyor.

Siyasiler de çeşitli programlar kapsamında hem bayramı karşıladı hem de vatandaşlarla bayramlaştı.

Aile fotoğrafı paylaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise ilk kutlamasını ailesiyle birlikte Twitter'dan fotoğraflı paylaşımla yapmayı tercih etti.

Kılıçdaroğlu paylaşımını, "Ailemizin iki yeni üyesiyle, güzel ülkemizin tüm ailelerine iyi bayramlar dileriz." notuyla yaptı.

İki yeni torun

Aileye yeni katılan küçük üyelere dikkat çeken Kılıçdaroğlu, paylaşıma nazar boncuğu emojisi yerleştirmeyi de ihmal etmedi.

CHP liderinin oğlu Kerem Kılıçdaroğlu'nun 25 Ocak'ta ikiz çocukları dünyaya gelmişti.