Petrol
104.53
-2.44%
Euro
15.66
-0.03%
Dolar
14.89
0.25%
Altın
898.57
-0.79%
Borsa
2431
0.09%
Bitcoin
589.656
1.68%
BTXN Coin
17.73
-1.82%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çok bulutlu 19 C
    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bayram paylaşımı

    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bayram paylaşımı

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan paylaştığı aile fotoğrafıyla vatandaşların bayramını kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 02.05.2022 - 13:33
    • Güncelleme : 02.05.2022 - 13:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İslam alemi bu yıl da karşıladığı Ramazan Bayramı'nı sevinçle kutluyor.

    Sabah bayram namazı için camiler dolarken, bayram kahvaltıları, kabir ziyaretleri gibi birçok bayram ritüeli acısı ve tatlısıyla ülke genelinde hayata geçiyor.

    Siyasiler de çeşitli programlar kapsamında hem bayramı karşıladı hem de vatandaşlarla bayramlaştı.

    Aile fotoğrafı paylaştı

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise ilk kutlamasını ailesiyle birlikte Twitter'dan fotoğraflı paylaşımla yapmayı tercih etti.

    Kılıçdaroğlu paylaşımını, "Ailemizin iki yeni üyesiyle, güzel ülkemizin tüm ailelerine iyi bayramlar dileriz." notuyla yaptı.

    İki yeni torun

    Aileye yeni katılan küçük üyelere dikkat çeken Kılıçdaroğlu, paylaşıma nazar boncuğu emojisi yerleştirmeyi de ihmal etmedi.

    CHP liderinin oğlu Kerem Kılıçdaroğlu'nun 25 Ocak'ta ikiz çocukları dünyaya gelmişti.

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan bayram paylaşımı #1

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan bayram paylaşımı #2


    İlginizi Çekebilir

    İki ay içerisinde nasıl kazandığını anlatıyor
    Tesla

    İki ay içerisinde nasıl kazandığını anlatıyor

    İstanbul'un yıllık enflasyonu yüzde 80
    Ekonomi

    İstanbul'un yıllık enflasyonu yüzde 80

    Van semalarında oluşan hale görüntülendi
    Yaşam

    Van semalarında oluşan hale görüntülendi

    Görüş Bildir