Kemal Kılıçdaroğlu'ndan belirlenecek adaya ilişkin: Ne yapacağını bilmeli

Cumhurbaşkanı adayının ne yapacağını bilmeden adaylığının netleşmeyeceğini söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Adayın açıklanması için zaman var" dedi.

2023'te yapılacak seçimlere az bir zaman kaldı.

Millet İttifakı'nda yaşanan Cumhurbaşkanı adaylığı bilmecesi de sürmeye devam ediyor.

İttifak içinde adaylık konusunda her gün yeni bir ses çıksa da henüz netleşmiş bir şey yok.

Hal böyleyken aday belirsizliğinin yanında bir de henüz değerlendirilmemiş konular ve yapılmamış çalışmalar var.

Cumhurbaşkanı adayını netleştirmeden yapılması gerekenleri sıraladı

Aylardır bir araya gelmelerine rağmen bir mesafe katedemeyen altılı masadan, konuya ilişkin itiraf gibi bir açıklama geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayını netleştirmeden önce yapılması gerekenleri sıraladı.

"Bu kararlar netleşmeden Cumhurbaşkanı adayını netleştirmek doğru değil"

Cumhurbaşkanının seçilince ne yapacağını bilmesi için bazı çalışmaların yapılmasının gerekli olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem, liyakat, adaletin sağlanması, bağımsız kurumların bağımsızlığının sağlanması, nitelikli insanların devlete yerleştirilmesi, hasar tespit komisyonu kurulması gibi pek çok konuda aldığımız ve bundan sonra da alacağımız kararlar var. Bu kararlar netleşmeden Cumhurbaşkanı adayını netleştirmek doğru değil tabii." dedi.

"Cumhurbaşkanı seçilince neyi yapacağını bilmeli"

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Kılıçdaroğlu ayrıca, "Cumhurbaşkanı seçilince neyi yapacağını bilmeli. Dolayısıyla toplumda bir hayal kırıklığı yaratmamalı. O yüzden adayın açıklanması için zamanı var." ifadelerini kullandı.

Son olarak Millet İttifakı'ndaki partilerin çalışma durumuyla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin şunları söyledi:

“Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem, liyakat, adaletin sağlanması, bağımsız kurumların bağımsızlığının sağlanması, nitelikli insanların devlete yerleştirilmesi, hasar tespit komisyonu kurulması gibi pek çok konuda aldığımız ve bundan sonra da alacağımız kararlar var. Bu kararlar netleşmeden Cumhurbaşkanı adayını netleştirmek doğru değil tabii.

"Adayın açıklanması için zamanı var"



Çünkü, Cumhurbaşkanı seçilince neyi yapacağını bilmeli. Dolayısıyla toplumda bir hayal kırıklığı yaratmamalı. O yüzden adayın açıklanması için zamanı var. Biz ayda bir toplanırken, o ay içinde çalışmıyor değiliz. O ay liderler toplantısı öncesi bütün partilerin genel başkan yardımcıları belli konularda aralıksız çalışıyorlar. Bir sonraki toplantıya hazır bir çalışma geliyor. O çalışmalar Genel Başkanların imzasıyla kamuoyuna duyuruluyor.”