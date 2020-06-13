Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Beşiktaş'a destek SMS'i

Beşiktaş'ın başlattığı Bırakmam Seni kampanyasına destek veren isimler arasına CHP Lideri de katıldı.

Ekonomik açıdan zor günler geçiren Beşiktaş yönetimi, Bırakmam Seni adı altında büyük bir yardım kampanyası başlattı.

Siyah beyazlı ekibin başlattığı kampanya büyük ilgi gördü.

Beşiktaş taraftarlarının yanı sıra diğer takımlara gönül verenler de kampanyaya destek oldu.

CHP Genel Başkanı Kemel Kılıçdaroğlu da SMS atarak Beşiktaş'ın Bırakmam Seni kampanyasına 20 liralık katkı sundu.

"FENERBAHÇE TARAFTARI OLARAK.."

Kılıçdaroğlu, SMS gönderdikten sonra çalışma masasında çekilen fotoğrafını Twitter hesabından "Bir Fenerbahçe taraftarı olarak, asla bırakmam seni var ol Beşiktaş!" notuyla paylaştı.

MASADAN AYRINTILAR

Fotoğrafta CHP Lideri'nin masasındaki ayrıntılar da dikkat çekti.

Masasında bir tespi bulunan Kılıçdaroğlu'nun kullandığı telefonun da iPhone'un eski tuşlu modellerden olduğu gözlendi.

KURULTAY HAZIRLIĞI

Koronavirüs tehlikesinin ardından hemen kurultay yapmaya hazırlanan CHP Lideri'nin önünde bulunan karışık dosyaların üzeri blurlandı.