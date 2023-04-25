Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bozkurt selamı Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eskişehir’de bozkurt selamı veren vatandaşa karşılık kendisi de bozkurt selamı verdi.

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Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin heyecanını yaşıyor.

Siyasi parti liderleri de her gün ayrı bir şehirde miting yapmaya başladı.

HDP'nin de desteğini alan Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Eskişehir'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Bozkurt selamı verdi

Miting alanına giderken, seçim otobüsünden halkı selamlayan Kılıçdaroğlu'nun bir videosu sosyal medyada gündem oldu.

Kılıçdaroğlu, kendisine bozkurt selamı yapan vatandaşa bozkurt selamıyla yanıt verdi.