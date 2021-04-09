Buket aydın'ın programına konuk Kemal Kılıçdaroğlu, 2 yıl önce olay olan diyalogu hatırlatarak, "Sizden güzel bir kahkaha bekliyorum. Güzel gülüşünüz bize şans getirdi" dedi.

Buket Aydın, Haber Global ekranlarında yayınlanan 'Koltuk' programına bu hafta CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuk etti.

Türkiye gündemine ilişkin önemli konularla ilgili konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, programında açılışında 2 yıl önce yerel seçim sürecinde kahkahasıyla tepki çeken sunucu Buket Aydın'a göndermede bulundu.

"SİZDEN GÜZEL BİR KAHKAHA BEKLİYORUM"

Kılıçdaroğlu, "Sizden güzel bir kahkaha bekliyorum. Güzel gülüşünüz bize şans getirdi" dedi.

Aydın da, "Gülerek başlayalım, gülerek devam edelim. Gerçi gülünce bana kızıyorlar ama." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Buket Aydın'a: Gülüşünüz şans getiriyor ViDEO



"GÜLÜNCE BANA KIZIYORLAR AMA..."