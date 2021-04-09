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- Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Buket Aydın'a: Gülüşünüz şans getiriyor
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Buket Aydın'a: Gülüşünüz şans getiriyor
- Haber Merkezi
- 09.04.2021 - 21:47
- Güncelleme : 09.04.2021 - 22:32
Buket Aydın, Haber Global ekranlarında yayınlanan 'Koltuk' programına bu hafta CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuk etti.
Türkiye gündemine ilişkin önemli konularla ilgili konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, programında açılışında 2 yıl önce yerel seçim sürecinde kahkahasıyla tepki çeken sunucu Buket Aydın'a göndermede bulundu.
"SİZDEN GÜZEL BİR KAHKAHA BEKLİYORUM"
Kılıçdaroğlu, "Sizden güzel bir kahkaha bekliyorum. Güzel gülüşünüz bize şans getirdi" dedi.
Aydın da, "Gülerek başlayalım, gülerek devam edelim. Gerçi gülünce bana kızıyorlar ama." ifadelerini kullandı.
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Buket Aydın'a: Gülüşünüz şans getiriyor ViDEO
"GÜLÜNCE BANA KIZIYORLAR AMA..."
Kılıçdaroğlu ise, "Sizinle diyalogtan sonraki sürece ilişkin Bursa dışında fire vermedik. Bursa'yı da alacağız. Belediye başkanlarımız tarih yazıyor. Hepsine şükran borçluyum. Pandemi şartlarında bütün engelleri aşıyorlar. İktidarın bize teşekkür borcu var." dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,2019 yerel seçimleri öncesi Kanal D'de Buket Aydın'ın konuğu olmuştu. Sunucu Aydın, yerel seçimde büyükşehirleri kazanamama ihtimali üzerine bir soru yöneltirken, Kılıçdaroğlu araya girerek, İstanbul, Ankara, Bursa, Adana, Mersin gibi büyükşehirleri alacaklarını dile getirmişti. Kılıçdaroğlu'nun bu yanıtı karşısında Buket Aydın'ın gülerek "Bugün formunuzdasınız" demesi sosyal medyada tepki almıştı.
NE OLMUŞTU?
Kılıçdaroğlu ise, "Sizinle diyalogtan sonraki sürece ilişkin Bursa dışında fire vermedik. Bursa'yı da alacağız. Belediye başkanlarımız tarih yazıyor. Hepsine şükran borçluyum. Pandemi şartlarında bütün engelleri aşıyorlar. İktidarın bize teşekkür borcu var." dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,2019 yerel seçimleri öncesi Kanal D'de Buket Aydın'ın konuğu olmuştu.
Sunucu Aydın, yerel seçimde büyükşehirleri kazanamama ihtimali üzerine bir soru yöneltirken, Kılıçdaroğlu araya girerek, İstanbul, Ankara, Bursa, Adana, Mersin gibi büyükşehirleri alacaklarını dile getirmişti.
Kılıçdaroğlu'nun bu yanıtı karşısında Buket Aydın'ın gülerek "Bugün formunuzdasınız" demesi sosyal medyada tepki almıştı.