İStanbul CHP İl Başkanlığı önünde konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Cezalandırmaya çalıştığın Canan'ın arkasında kocaman bir halk var.Bunu aklından çıkarma. Canan cesurdur, Canan bizimdir" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Yargıtay'dan çıkan karar, Türkiye'nin gündemine oturdu.

Cumhurbaşkanına hakaretten 1 yıl 9 ay, Kamu görevlisine hakaretten 1 yıl 6 ay 20 gün, Türkiye Cumhuriyeti devletini alanen aşağılama 1 yıl 8 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Canan Kaftancıoğlu'na ayrıca siyasi yasak getirildi.

Muhalefetten büyük tepki toplayan karara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne diyeceği merak ediliyordu.

Duygusal anlar yaşandı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yanında Canan Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu ile birlikte konuştu.

"Canan'ın arkasında kocaman bir halk var, Canan bizimdir"

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında "Cezalandırmaya çalıştığın Canan'ın arkasında kocaman bir halk var. Bunu aklından çıkarma. Canan yüreklidir, Canan cesurdur, Canan bizimdir." ifadelerini kullanması duygusal anlar yaşattı.

Konuşma sonrası ise Kılıçdaroğlu, duygulanan Kaftancıoğlu'na sarıldı.

"Erdoğan sen iki yüzlüsün, zorbasın"

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan "Bu zülme son vereceğiz" diyerek Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yönetenlere yönetene Erdoğan'a sesleniyorum: Sen iki yüzlüsünüz. Sen zorba ve manipülatörsün. Ama zülmun ve küstahlığın artık son buluyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu açıklaması VİDEO

"Sen zayıfsın, biz güçlüyüz"

Erdoğan yaklaşan gök gürültüsünü duyuyor musun? Biz göreve geldiğimizde sana rağmen her şeyin daha güzel olacağını hepimiz biliyoruz. Sen zayıfsın, biz güçlüyüz.

"Bursa mitingini İstanbul'da yapacağız"

21 Mayıs'ta Bursa'da miting yapacaktık, artık adres değişti. İstanbul'da yapacağız."

























