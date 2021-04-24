Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı adaylığı' yanıtı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında, "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna, "Önerilirsem aday olurum, ama buna ben değil ittifak karar verecek." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TELE1’de gazeteci Merdan Yanardağ’ın programına konuk oldu.

Gündemdeki konular ve Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim iddiasında bulundu.

SONBAHARDA ERKEN SEÇİM OLABİLİR İDDİASI

Kılıçdaroğlu, erken seçimin sonhabarda olabileceğini öne sürdü.

"CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MISINIZ?"

Daha sonra Yanardağ, Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili, "Cumhurbaşkanı adayı olarak önerilirseniz tavrınız nasıl olur?" diye sordu.

"CUMHURBAŞKANI ADAYI OLURUM"

Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın anlaşması dahilinde Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu: Önerilirsem Cumhurbaşkanı adayı olurum

"BEN DEĞİL İTTİFAK KARAR VERECEK"

CHP liderinin konuyla ilgili cevabı şu şekilde:

"Olur tabii, Cumhurbaşkanı adayı olmak onurlu bir görev aslında. Ama dediğim gibi buna ben değil ittifak karar verecek. Beraber oturup konuşacağız."