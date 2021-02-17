Gara'da terör örgütü PKK tarafından haince katledilen şehitlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sorumlu tutan Kılıçdaroğlu'na terbiyesiz denilmesinin ardından, Kılıçdaroğlu'ndan videolu cevap geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Ankara 7. Olağan İl Kongresi’nde Gara hadisesine değindi.

Gara ile ilgili açıklamalarında Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavırlarına tepkisini gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Utanmadan, sıkılmadan 13 şehidimizle ilgili olarak bunun sorumlusu cumhurbaşkanıdır diyorsun. Terbiyesiz herif. Sana Milli Savunma Bakanımı, İçişleri Bakanımı gönderiyorum seni bilgilendirsinler diye. Sen bunlara layık değilsin. Biz terörle mücadelemizi sürdüreceğiz, sen de tribünden izle." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın bu ifadelerinin ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından konuya ilişkin bir video yayınladı.

"16 ŞEHİDİMİZİN HAKKINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Yayınladığı videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik ifadelerini eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu, "Bugün, Erdoğan bana hakaret ediyor, kontrolünü kaybedip terbiyesiz bile diyor. Niçin söylüyor bunları? Ben 16 şehidimizin hakkını savunduğum için. Kendisine 5 soru sordum. Şehit aileleri adına sordum. Milletimiz adına sordum. En azından toplum, neyin ne olup ne olmadığını öğrensin diye. Ama sen bütün bunları bırakıyorsun. Bana hakaret ediyorsun. Hangi gerekçeyle hakaret ediyorsun? İşin reklamına kaçıyorsun. Ben, 16 şehidimizin hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğim. Ve yine sana söylüyorum. O 5 sorunun cevabını, mutlaka senden alacağım." açıklamasında bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap VİDEO

