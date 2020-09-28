Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a YPG eleştirisi

Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye’nin kuzeyinde yaşanan gelişmeler için, “YPG ayrı bir devlet kuruyor. ABD ve Rusya yanlarında. Ama Erdoğan’ın buna hiç sesi çıkmıyor” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün pazar kahvaltısını Ankara'da taksici esnafıyla yaptı.

Gündeme dair açıklamalar yapan Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin dış politikasını eleştirdi.

Suriye’nin kuzeyinde yaşanan gelişmelere dikkat çeken Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyinde YPG'nin oluşumunu silmek için başlattığı harekatlara karşı çıkarken, dün sürpriz bir açıklama yaptı.

ERDOĞAN YPG'YE SES ÇIKARMIYOR

CHP Lideri yaptığı açıklamada “YPG ayrı bir devlet kuruyor. ABD ve Rusya yanlarında. Ama Erdoğan’ın buna hiç sesi çıkmıyor” dedi.

İktidarın dış politikasını eleştiren Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bakın, kuzey Suriye'de YPG ayrı bir devlet kuruyor. ABD ve Rusya yanlarında. Peki, Erdoğan'ın buna hiç sesi çıkıyor mu? Suriye'nin parçalanmasını emreden (ABD Başkanı) Trump, emri yerine getiren de Erdoğan'dır. Erdoğan ses çıkarıyor mu?"