Kemal Kılıçdaroğlu'ndan danışman kararı: Görevleri sonlandırıldı CHP'de sular durulmuyor. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu 4 Haziran öncesi atanan danışmanların tamamının görevlerine son verdi.

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Seçimlerin ardından siyaset arenasından en çok konuşulan isim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Aldığı mağlubiyetin ardından gerek parti içinden gerekse seçmen tarafından hedef tahtasına oturtulan Kılıçdaroğlu'na 'istifa' çağrıları yükselmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinde alınan yenilginin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve parti içi muhaliflerden değişim çağrıları yükselmeye devam ediyor.

Koltuğunu korumaya çalışıyor

Koltuğu sallantıda olan Kemal Kılıçdaroğlu, MYK'yı tamamen değiştirerek tahtını korumaya çalışıyor.

A takımını tamamen değiştirmeye kararlı olan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni hamleler gelmeye devam ediyor.

Tüm danışmanların görevine son verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından, 4 Haziran 2023 tarihi öncesi danışman ve başdanışman olarak atanan tüm kişilerin, görevleri 14 Haziran 2023 tarihi itibari ile sonlandırıldı.

A takımını değiştirdi

Danışman ve başdanışman sıfatıyla görev alan Tuncay Özkan, Ünal Çeviköz, Erdoğan Toprak, Hacer Foggo, Jeremy Rifkin ve Deniz Demir'in de aralarında bulunduğu çok sayıda isimle yollar ayrıldı.

"Herbirine ayrı ayrı teşekkür ederiz"

CHP'den konuya ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: