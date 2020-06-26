Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Demirtaş çıkışı

CHP Lideri, siyasetin hangi hangi yelpazesinde yer alırsa alınsın Selahattin Demirtaş'ın mahkumiyetine karşı çıkılması gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mirgün Cabas'ın sorularını yanıtladı.

CHP Lideri, terör soruşturmasında tutuklanan Selahattin Demirtaş'ın mahkumiyetiyle ilgili de fikirlerini açık açık söyledi.

"BİRLİKTE KARŞI ÇIKMAMIZ LAZIM"

Kılıçdaroğlu, "Siz AİHM kararını uygulamaz her beraatten sonra, ki Selahattin Bey'le ilgili 4 kez tahliye kararı verilmesine rağmen aynı dosyadan yeni uydurma suçlar yaparak onu mahkum ederseniz buna siyaset yelpazesinin neresinde yer alırsak alalım birlikte karşı çıkmamız lazım." dedi.

HDP'LİLERE TEŞEKKÜR ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamalarına şöyle devam etti; "HDP'ye oy veren vatandaşlarımızın tamamı son seçimlerde CHP'ye oy verdiler demek gerçekçi değil ama oy verenlere yürekten teşekkür ederim. Bir siyasi parti bütün vatandaşların oyuna taliptir. Bu süreç içinde CHP'li adayların desteklenmesi bizi mutlu eder. 6,5 milyon vatandaş HDP'ye oy vermiş, 6,5 milyon vatandaşı terörist mi ilan edeceğiz? Akıl alır mı bunu? İnsanları suçlayarak değil, insanları kucaklayarak siyaseti saygın kılmalıyız benim temel hedefim bu."