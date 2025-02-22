Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu sevenlerini endişelendirdi.

Geçtiğimiz haftalarda rutin kontroller için hastaneye giden Devlet Bahçeli'nin kalp kapakçığı değiştirildi.

Başarılı geçen operasyon sonrası MHP lideri dinlenmesine devam ederken, siyasilerden de bir bir geçmiş olsun telefonları almaya devam ediyor.

KILIÇDAROĞLU'NDAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Son olarak CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

"SESİ İYİ GELİYORDU, DURUMU DA İYİ"

Gazeteci Barış Yardakaş'ın kulis bilgisine göre Kılıçdaroğlu, telefonu kapattıktan sonra yanında bulunan çalışma arkadaşlarına “Devlet Bey’in sesi iyi geliyordu. Durumu da iyi…” değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli’nin ise Kılıçdaroğlu’na nezaketinden ötürü teşekkür ettiği öğrenildi.

BAHÇELİ KALBİNDEN OPERASYON GEÇİRMİŞTİ

MHP lideri Bahçeli, geçtiğimiz haftalarda bir operasyon geçirmişti.

10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulguları üzerine mevcut kalp kapakçığı değiştirilen Bahçeli’nin operasyonu iyi geçmişti.

MHP’den konuya ilişkin yapılan açıklamada hastaneden taburcu edilen Bahçeli'nin istirahat ettiği, durumunun iyi olduğu belirtilmişti..