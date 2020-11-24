Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dokunulmazlık açıklaması

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Lideri, dokunulmazlığının kaldırılmak istendiğini belirterek "Eğer benim dokunulmazlığımı kaldırmazsanız, vatan hainisiniz; sizden mi korkacağım?" dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

CHP Lideri'nin ana gündeminde ise hükümetin ekonomi ve hukukta yapacağı yeni reformlar vardı.

Türkiye'yi aydınlığa çıkaracak olanlar, iradeleri ipotek altında olmayan siyasi partilerdir diyen Kılıçdaroğlu, kendisinin de siyasi dokunulmazlığının kaldırılmaya çalışıldığını söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu: Dokunulmazlığımı kaldırmazsanız vatan hainisiniz İZLE

KALDIRMAZSANIZ VATAN HAİNİSİNİZ

Dokunulmazlığının kaldırılmasından korkmayacağını belirten Kılıçdaroğlu "Her yerde söylüyoruz konuşuyoruz bütün haksızlıkları anlatıyoruz. Açıklama yapmışlar "Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığını inşallah kaldıracağız" diye. Eğer benim dokunulmazlığımı kaldırmazsanız namertsiniz, vatan hainisiniz; Bu kadar açık net söylüyorum. Sizden mi korkacağım ben?

BİR CANIM VAR BAYRAĞIMA FEDA OLSUN

Söyledim bir daha söylüyorum. Bir canım var, vatanıma bayrağıma feda olsun. Sizden mi, korkacağız biz?" ifadelerini kullandı.