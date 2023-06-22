Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından CHP'de başlayan 'değişim' rüzgarları dur durak bilmiyor.
'Değişim' vurgusu ile yola çıkan ve birçok kez dile getiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bu çağrısını yineledi.
CHP'de kazan kaynıyor
CHP'de liderlik kavgası sürerken CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise 'değişimden' kendini muaf tutarak partide revizyonda gitti.
MYK üyeleri istifalarını verirken başdanışmaların hepsi görevden alındı.
CHP, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu yanlıları olarak ikiye bölünmeye doğru giderken Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'na karşı koltuğunu koruma derdinde.
Canlı yayına çıktı
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu seçim hezimetinin ardından ikinci defa ekran karşısına çıktı.
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'ye yakınlığıyla bilinen TELE1 kanalının canlı yayın konuğu oldu.
Kılıçdaroğlu canlı yayında Ekrem İmamoğlu'nun sorusuna net bir cevap vererek İmamoğlu'nun önünü bir kez daha kesti.
"İmamoğlu görevine devam edecektir"
CHP Lideri, "İBB'yi asla AK Parti'ye teslim etmem, İmamoğlu görevine devam edecektir." dedi.
"Tartışma bitmiştir, önümüze bakacağız"
Kemal Kılıçdaroğlu'nun canlı yayında Ekrem İmamoğlu'na yönelik ifadeleri şu şekilde:
Herkes cumhurbaşkanı adayı olabilir. İmamoğlu da aday olabilir. Şirketler ayrıdır. Partiler ayrıdır. Ekrem Bey elbet de aday olabilir, başarılı bir isimdir. Son seçimler biz 22 ilçeyi aldı. O ilçeler ve İBB Meclisi alınır. Ama ben asla ve asla halkın oylarıyla alınmış bir belediyeyi AK Parti’ye teslim etmem! Yani Ekrem İmamoğlu görevine devam edecektir… Düşüncemi açıkladım, tartışma bitmiştir. Önümüze bakacağız.