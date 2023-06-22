Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu açıklaması: İmamoğlu görevine devam edecektir CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı 'değişim' çağrıları sürerken CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında İmamoğlu hakkında net konuştu. Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu görevine devam edecektir" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından CHP'de başlayan 'değişim' rüzgarları dur durak bilmiyor.

'Değişim' vurgusu ile yola çıkan ve birçok kez dile getiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bu çağrısını yineledi.

CHP'de kazan kaynıyor

CHP'de liderlik kavgası sürerken CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise 'değişimden' kendini muaf tutarak partide revizyonda gitti.

MYK üyeleri istifalarını verirken başdanışmaların hepsi görevden alındı.

CHP, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu yanlıları olarak ikiye bölünmeye doğru giderken Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'na karşı koltuğunu koruma derdinde.

Canlı yayına çıktı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu seçim hezimetinin ardından ikinci defa ekran karşısına çıktı.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'ye yakınlığıyla bilinen TELE1 kanalının canlı yayın konuğu oldu.

Kılıçdaroğlu canlı yayında Ekrem İmamoğlu'nun sorusuna net bir cevap vererek İmamoğlu'nun önünü bir kez daha kesti.

"İmamoğlu görevine devam edecektir"

CHP Lideri, "İBB'yi asla AK Parti'ye teslim etmem, İmamoğlu görevine devam edecektir." dedi.

"Tartışma bitmiştir, önümüze bakacağız"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun canlı yayında Ekrem İmamoğlu'na yönelik ifadeleri şu şekilde: