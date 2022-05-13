Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a adaylık uyarısı

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için şartları zorlamaya başlayan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdırdı. CHP Lideri, büyükşehir belediye başkanlarının işlerine odaklanmasını istedi.

CHP içerisinde; Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında ciddi bir adaylık yarışı var.

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun son dönemde adaylık konusunda iyice öne çıkıyor olması CHP teşkilatında tartışmalara neden oluyordu.

Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi ise bardağı taşıran son damla oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na net bir uyarıda bulundu.

Belediye başkanlarının işlerine kilitlenmesi gerektiğini belirten CHP Lideri, tüm isimlerin seçildikleri dönemin sonuna kadar görevlerini sürdürmesini istedi.

"Belediye başkanlarımızın işlerine kilitlenmeleri gerekiyor"

Gazeteci Fikret Bila'ya konuşan CHP Lideri, "Biz 6’lı masa olarak cumhurbaşkanı adayımızın taşıması gereken nitelikleri belirledik. Adayı 6 lider birlikte belirleyecekler. 6 lider de bu adayın arkasında olacak.

Bu konuda bir değişiklik yok. CHP’nin belediye başkanlarına gelince. Belediye başkanlarımızın işlerine kilitlenmeleri gerekiyor.

"Seçildiklerin dönemin sonuna kadar görevlerini sürdürmeliler"

Seçildikleri dönemin sonuna kadar görevlerini sürdürmeliler. Halka verdikleri taahhütleri yerine getirmeleri gerekir." ifadelerini kullandı.