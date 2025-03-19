Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yolsuzluk ve terör operasyonu başlatıldı.

Operasyon çerçevesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 100'ü aşkın kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Bu isimler arasında İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun, Şişli ve Beylikdüzü Belediye Başkanları, sanatçı Ercan Saatçi de yer aldı.

Evinde arama yapılan, ardından sağlık kontrolüne götürülen İmamoğlu ve sanıklar hakkında, "suç örgütü liderliği" "PKK ile ortak hareket ederek kent uzlaşısına dahil olmak" suçlamaları bulunuyor.

KILIÇDAROĞLU'NDAN DESTEK MESAJI

Gözaltına alınan İmamoğlu'na bir destek de CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na destek için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"HUKUK ARAYIŞIMIZ DEVAM EDECEK"

Kılıçdaroğlu, "Hak, hukuk, adalet arayışımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

"DESTEK VE DAYANIŞMALARIMI İLETİYORUM"

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

Milli iradeye, hukuka ve demokrasiye yönelik bu müdahale kabul edilemez. Cumhuriyet Halk Partisi’nden intikam almaya çalışanlar, milletin gözünden ve gönlünden düşmüştür. Hak, hukuk, adalet arayışımız devam edecek. Ekrem Bey’e destek ve dayanışma duygularımı iletiyorum.

İSTANBUL'A GELİYOR

Açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu'nun tüm görüşmeleri ve programlarını iptal ederek İstanbul'a doğru yola çıktığı bildirildi.