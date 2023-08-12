Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Ekrem İmamoğlu’na: İstanbul’u kazanır İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun genel başkanlık hayali suya düştü… CHP Genel Başkanı Kemal İmamoğlu’nu yeniden megakentin başında görmek istediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Ekrem Bey’in İstanbul’u, Mansur Bey’in Ankara’yı kazanacaklarına inanıyorum” dedi.

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Cumhurbaşkanlığı seçimini de kaybederek hanesine bir mağlubiyet daha yazdıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istifa çağrılarına kulak tıkadı.

Yola devam kararı veren Kılıçdaroğlu, istenmemesine rağmen kendini 2024 yılında yapılacak mahalli seçimlere hazırlamaya başladı.

İmamoğlu'nu yerinde tutma planı

Parti içi çatışmaları kulak ardı eden Kılıçdaroğlu, şimdi de Ankara ve İstanbul'un derdine düştü.

Bu süreçte karşısına çıkan tüm adayları ekarte etme çabasına giren Kılıçdaroğlu, sık sık ‘değişim’ olması gerektiğini söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu, yeniden megakentin başında görmek istediğini açık açık dile getirdi.

'Çok başarılı'

Halk TV’den Fikret Bila’ya konuşan Kılıçdaroğlu, hem Ankara hem de İstanbul’daki belediye başkanlarının çok başarılı olduğunu, ulusal ve yerel sorunlarda iktidardan çok daha fazla çözüm ürettiklerini savundu.

İmamoğlu’nun genel başkanlık hayallerini de halının altına süpüren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Kazanacaklarına inanıyorum"

CHP’nin halka hizmet anlayışını çok iyi bir şekilde hayata geçirdiler. Hükümet üç tane maskeyi dağıtamadı ama CHP’li belediyeler bir günde sorunu çözdüler ve korona salgınında maskeleri bedava dağıttılar. Her soruna kısa sürede çözüm ürettiler. Halk bu gerçeği yaşayarak gördü. Bu nedenle belediye başkanlarımızın yeniden aday olmalarını ve hizmetlerini sürdürmelerini istiyorum. Bu büyükşehir belediye başkanlarımız için de geçerli. Çok başarılılar. Bunu kendilerine de söyledim. Ben Ekrem Bey’in (İmamoğlu,) Mansur Bey’in (Yavaş) yeniden İstanbul ve Ankara belediye başkanlıklarına aday olmaları gerektiğini düşünüyorum. Ekrem Bey’in İstanbul’u, Mansur Bey’in Ankara’yı kazanacaklarına inanıyorum.

Yeniden ittifak olur mu?

CHP Lideri, muhalefet partilerinin yerel seçimlerde de iş birliği yapıp yapmayacakları konusundaki görüşünü de bildirdi.

Parti isimleri üzerinden değil, genel bir değerlendirme yapmayı tercih edeceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: