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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Elazığlılara bakanlık vaadi

    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Elazığlılara bakanlık vaadi

    CHP Lideri Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde Elazığlı birini bakan yapacağının sözünü verdi.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2022 - 10:31
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 10:52
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    Türkiye'de siyasi partiler 2023 hazırlıklarına devam ediyor...

    Konuyla ilgili ise CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da partideki kurmaylarıyla birlikte, CHP'nin oy oranının düşük olduğu bölgelerde saha indi. CHP Lideri'nin son durağı ise Elazığ oldu....

    Bir bakanlık vaadi daha

    CHP Lideri Kılıçdaroğlu burada, Elazığ'ın yerel televizyonları Kanal 23 ve Kanal Fırat ortak yayınına konuk oldu.

    Geçtiğimiz günlerde CHP'nin HDP için yinelediği bakanlık vaadi sonrası CHP Lideri'nden buna benzer başka bir çıkış geldi.

    "Elazığlı bakan neden yok?"

    Kılıçdaroğlu, iktidar olmaları halinde Kabine'de Elazığlı birine bakanlık verileceği vaadinde bulunarak “Elazığ öteden beri AK Parti’ye destek veriyor, ciddi sayıda milletvekili çıkartıyorlar. Ama 20 yıldır bir Elazığlı bakan yok, niye? Allah nasip ederse iktidar olacağız, Elazığlı bir bakan da olacak.” ifadelerini kullandı.

    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Elazığlılara bakanlık vaadi ViDEO

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan Elazığlılara bakanlık vaadi #1

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan Elazığlılara bakanlık vaadi #2


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