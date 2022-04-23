Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'elektriğiniz neden kesildi' sorusuna yanıt

Kemal Kılıçdaroğlu, bir çocuğun kendisine "Elektriğiniz neden kesildi?" diye sorması üzerine, "Elektriksiz, ışıksız, karanlıkta kalan çocukların dertlerini dillendirmek için." yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan vesilesiyle kendisini ziyarete gelen çocukları genel merkezdeki makamında ağırladı.

Kılıçdaroğlu'nu genel merkezde 2,5 yaşındaki Doğa isimli küçük bir çocuk karşıladı.

Doğa'yı kucağına alan Kılıçdaroğlu, makamına birlikte çıktılar.

Çocukları makamında ağırladı

Makamında Doğa'ya hediye veren Kılıçdaroğlu, yaptığı resimleri inceledi. Doğa da Kılıçdaroğlu'na 23 Nisan şiiri okudu.

Kılıçdaroğlu, daha sonra Türkiye'nin farklı illerinden kendisini ziyarete gelen çocuklarla CHP Genel Merkezi'ndeki makamında buluştu. Kılıçdaroğlu'nu ziyarete gelenler arasında, 7 aylık bir bebek de vardı.

"Karanlıktan korkmam"

Daha sonra bir çocuk, "Karanlıktan korar mısınız?" diye sorması üzerine Kılıçdaroğlu, "Ben mi? Karanlıktan korkmam. Ondan endişe etme" yanıtını verdi ve başını okşadı.

Elektriğiniz neden kesildi diye soruldu

ANKA'nın aktardığına göre elektriğinin neden kesildiğinin sorulması üzerine ise Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de yaklaşık 4 milyon abonenin elektriği kesildi. Bir evde elektrikler kesilirse çocuklar derslerine çalışamazlar, akşam televizyon izleyemezler, eve misafir gelmez, siz rahat etmezsiniz, buzdolabınız çalışmaz... Dolasıyla 4 milyon abonenin sözcüsü olmak, onların yaşadığı dramı geniş kitlelere aktarmak için benim de elektriğim kesildi. Parasını ödemedim, bir hafta sonra parasını ödeyeceğim. Elektriksiz, ışıksız, karanlıkta kalan çocukların dertlerini dillendirmek için aslında" yanıtını verdi.