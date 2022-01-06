Kemal Kılıçdaroğlu'ndan emekli maaşlarıyla ilgili değerlendirme

Emeklilere yapılan zammı yetersiz bulduğunu dile getiren Kemal Kılıçdaroğlu, dul ve yetim maaşlarına da düzeltme yapılması gerektiğini söyledi.

TÜMEMEKDER ziyaretine giden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, emekli zamlarıyla ilgili konuştu.

Emeklilere yapılan zammın yetersiz olduğu dile getiren Kemal Kılıçdaroğlu, emeklilerin hakkını aramadığını belirtti.

Kılıçdaroğlu, yaptığı bir konuşmada emeklilere iki maaş ikramiye verilmesi gerektiğini söylemesi üzerine emeklilerden kendine telgraf geldiğini anlattı.

EMEKLİLER TELGRAF ÇEKTİ

Emeklilerin çektiği telgrafta maaşlarının kendilerine yettiği, ikramiyeye ihtiyaç duymadıklarını söyledilerini belirtti.

"MAAŞIMIZ BİZE YETİYOR, GEREK YOK"

Kılıçdaroğlu, "Emekliler yüzde 50 zam bekliyordu, olmadı. Buradan yaklaşık 10 milyon emekliye seslenmek isterim. Size neden beklediğiniz zam verilmedi? Nedeni şu, biz emekliye zam vermesek de nasıl olsa emekli bize oy verecek. Temel mantık ve düşünceleri bu. Çünkü ben emeklilere iki maaş ikramiye verilsin dediğim zaman, bir grup emekli bana telgraf çekti. Maaşımız bize yetiyor, gerek yok diye. Şimdi sizden ricam, bütün emeklilerden rica, geçinemiyorsanız, hesabını demokratik yollarla sormak sizin göreviniz. Eğer sosyal bir devlette yaşıyorsanız, sizin kendi hakkınızı ve hukukunuzu demokratik yollarla aramanız gerekiyor.

"BÜTÜN EMEKLİLERİN ORTAK HAREKET ETMESİ LAZIM"

Bütün emeklilerin ortak hareket etmesi lazım. Eğer hak ettiğim aylığı vermiyorsan, kusura bakma ben de sana oy vermeyeceğim demeniz lazım. Bunu dediğiniz zaman bütün siyasal iktidarlar sizin sözünüzü dinlemek zorunda kalırlar. Bakın biz emekli aylıklarından söz ediyoruz bir de dul ve yetimler var. Emekli vefat ettiğinde, eşine ve çocuklarına intikal eden aylıkları var. Son zamlardan sonra 627 lira aylık, 690 lira, 748 lira... Ayda 627 lirayla bir dul kadın nasıl yaşayacak?

"BİRİLERİ RAHATSIZ OLSUN DİYE BEN BURADAYIM"

Türk-İş'in açıkladığı açlık sınırı 4 bin 13 lira. 2 bin 500 liraya çıkarttık emekli aylığını diye neredeyse davul zurna çalacaklar. Kim nasıl geçinecek bu parayla? Sizin hak ve hukukunuzu savunmak için ben ve arkadaşlarım buradayız. Birilerinin rahatsız olduğunu biliyorum ama onlar rahatsız olsun diye ben buradayım." ifadelerini kullandı.