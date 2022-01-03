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    Kemal Kılıçdaroğlu’ndan enflasyon değerlendirmesi

    TÜİK’in yıllık tüketici enflasyonunu yüzde 36,8 seviyesinde ilan ettiğini belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu daha az üretim, daha fazla hayat pahalılığı demek” değerlendirmesini yaptı.
    • DHA
    • 03.01.2022 - 11:55
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    Kemal Kılıçdaroğlu’ndan enflasyon değerlendirmesi

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamını değerlendirdi.

    TÜİK'in yıllık tüketici enflasyonunu yüzde 36,08 seviyesinde ilan ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Makyajladıkları rakamlarda bile üretici enflasyonu yüzde 80'e dayanmış. Bu daha az üretim, daha fazla hayat pahalılığı demek” dedi.

    “EMEKÇİLERİN ALIN TERLERİNİN KARŞILIĞINI VERİN”

    Kılıçdaroğlu, “Ey saraydaki ekonomi dehası; dokunduğun her şeyi eline yüzüne bulaştırdın. Bu arada metal sanayicileri, emekçilere yüzde 17 zam teklif etmişsiniz. Bu TÜİK'ten bile beter teklifinizi not ettik. Köleniz değildir emekçiler, bu gayriciddi tavrınızdan hemen vazgeçin ve emekçilerin alın terlerinin karşılığını verin. Pazarlıkları yakından izliyoruz, bilginiz olsun.” ifadelerini kullandı.

    Kemal Kılıçdaroğlu’ndan enflasyon değerlendirmesi #1


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