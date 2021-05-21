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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çağrısı

    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çağrısı

    CHP Lideri Kılıçdaroğlu, erken seçim çağrısını yineledi.
    • Haber Merkezi
    • 21.05.2021 - 00:04
    • Güncelleme : 21.05.2021 - 00:19
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü TV'de Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan Aktaş’ın canlı yayın konuğu oldu.

    Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Aktaş, konuğuna muhalefetin her fırsatta dile getirdiği erken seçim konusunu sordu.

    ERKEN SEÇİM ÇAĞRISINI TEKRARLADI

    Kılıçdaroğlu, çağrısını yineleyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkesini seviyorsa erken seçime gitmesi gerektiğini söyledi.

    Kılıçdaroğlu, "Erdoğan eğer Türkiye'yi seviyorsa, 83 milyona karşı minnet duyuyorsa Erdoğan'ın şunu demesi lazım: ‘Seçim. Ben halktan yeniden güven oyu istiyorum.' Bunu söylemesi lazım. Bu milletin sırtına ek yeni yükler getirmek istemiyorsa erken seçime gitmek zorunda. Her gün vatandaşın sırtına yüklenen yük artacaktır." ifadelerini kullandı.

    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çağrısı VİDEO

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan erken seçim çağrısı #1

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