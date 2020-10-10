Kemal Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim talebi

CHP Lideri Kılıçdaroğlu katıldığı programda erken seçim isteyerek, seçimlerin yapılması halinde iktidar olacaklarının vurgusunu yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KRT TV’de İnan Demirel, Akif Beki ve Yavuz Oğhan’ın konuğu oldu.

Programda Kılıçdaroğlu hem soruları yanıtladı hem de gündeme dair yorumlarda bulundu.

CHP Lideri'nin gündeminde ise hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem de MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin "2023'e kadar seçim yok" sözleri vardı.

"ERKEN SEÇİM İSTİYORUM"

Kılıçdaroğlu, CHP ile Millet İttifakı adına erken seçim istediğini belirterek çağrıda bulundu.

Ülke yönetilmiyor diyen Kılıçdaroğlu "Bu ülkenin kurtuluşu bir an önce seçime gitmektir. Bunu kime söylüyorum? Sayın Bahçeli'ye söylüyorum. Bu ülkeyi seviyorsan çık kardeşim yarın sabah de ki 'Yeter artık'... Türkiye'yi seçime götür. Sorumluluk sahibi insanlar bu ülkeyi yönetirler" ifadesini kullandı.

CHP Lideri erken seçim yapılması halinde iktidar olacaklarının vurgusunu yaparak şu açıklamalarda bulundu;

"İKTİDAR OLACAĞIZ"

"Belki hükümet bir erken seçim bile yapabilir. Zaten biz seçime hazırız.

Bizim oyumuz düşmedi, artıyor. Beklediğimiz ölçüde artmıyor. Bir kararsız grup var, bu grup doğal olarak siyaset kurumunu ve iktidarı sorguluyor. Bizim beklediğimiz de vatandaşın sorgulaması ve düşünmesidir.

Hepimiz oturup düşüneceğiz; memleket bu hale niye geldi, nerede yanlış yaptık? Gazete okuyacağız, internete gireceğiz, bunlar doğru mu söylüyor diye sorgulayacağız. Ben bunu çok önemsiyorum. CHP de sorgulanacak doğal olarak.



Ve biz çok eminim ki, ilk yapılacak seçimde Türkiye demokrasisini güçlendiren, böyle bir siyasi iradeyi iktidara getiren bir ülke olacağız. Bizim tarihimizde ilk kez bir otoriter rejimi demokratik yollarla iktidardan indireceğiz.

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Bahçeli’ye seçim çağrısı İZLE