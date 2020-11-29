Esnafların problemlerine değinen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, esnafların kendisine oy vermesi durumunda tüm sorunları çözeceğine hatta Esnaf Bakanlığı kuracağının müjdesini verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Adana'da esnafla buluştu.

Adana Esnaf Buluşması'nda yaptığı konuşmada, esnafların sorunlarına değinen CHP Lideri, tüm sorunları çözecek partinin de kendisi yönetiminde CHP olduğunu belirtti.

Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle dükkânlarını kapatan esnafın mağdur olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Dükkanı kapatıyorsun, işçiyi eve gönderip sahip çıkmıyorsan orada sosyal devlet yoktur" dedi.

Esnafın yıllardır CHP'ye de mesafeli olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Esnaf kardeşlerimin Cumhuriyet Halk Partisi'ne mesafeli olduklarını biliyorum. Benim sizden isteğim, var olan sorunlarınızı çözmek istiyorsanız, kazanmak istiyorsanız, oyunuzun rengini değiştireceksiniz." diyerek şu ifadeleri kullandı;

"SİZE BAKANLIK KURACAĞIM"

"Türkiye'de esnaf gerçekten devletin orta direği ise, korunmak isteniyorsa onun sorunlarını dinlemek, beklentilerine cevap vermek zorundayız. Benim konuştuğum esnaf arkadaşlar, 'sorunumuz için başvuracak yer bulamıyoruz' diyorlar. Sorunun çözümüne makro açıdan baktığımızda bir esnaf bakanlığının kurulması lazım. Esnafın derdini anlatacak bir makam yok.

"ÇOK MU ZOR"

Esnaf bakanlığı kurmak çok mu zor? Anayasada esnaflarla ilgili bir hüküm var, kim koruyacak? Koruyacak makam yok. Esnaf bakanlığı olacak ki esnafın derdini anlatabileceği bir makam olsun. Benim esnaf kardeşlerimden isteğim, sorununuzu bu bağlamda dile getirin.

"OYUNUZUN RENGİNİ DEĞİŞTİRİN "

Esnaf kardeşlerimin CHP'ye mesafeli olduklarını biliyorum. Benim sizden isteğim, var olan sorunlarınızı çözmek istiyorsanız, kazanmak istiyorsanız, oyunuzun rengini değiştireceksiniz. Siyaset köşeyi dönme yeri midir? Vatandaşa hizmet etme yeridir."

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan esnafa: Sizi kurtaracak benim ViDEO

