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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan EYT paylaşımı

    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan EYT paylaşımı

    Kılıçdaroğlu, daha önce yaptığı bir EYT paylaşımını alıntılayarak hükümeti EYT düzenlemesi için zorladığı imasında bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 28.12.2022 - 21:34
    • Güncelleme : 28.12.2022 - 21:45
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    Tarihi EYT düzenlemesi tamamlandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şartları karşılayan herkesin yaş sınırı olmaksızın emekli olabileceğini duyurdu.

    Milyonları ayağa kaldıran bu müdjeden sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyada düzenlemeyi sahiplendi.

    "EYT'yi ben çıkardım"

    Sık sık hükümetin attığı adımları daha önce gündeme getirdiğini ve bu nedenle adımların atıldığını iddia eden Kılıçdaroğlu bu firsatı da kaçırmadı.

    Daha önce yaptığı bir EYT paylaşımını alıntılayan CHP lideri, "Hayırlı olsun" notu ile paylaşım yaptı.

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan EYT paylaşımı #1


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